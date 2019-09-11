شكرا لقرائتكم بعثتي الاهلى والمصرى تغادران القاهرة إلى أديس ابابا على طائرة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصادف تواجد بعثتي الأهلى المصرى برفقة فريق المصرى البورسعيدى بمطار القاهرة والتواجد على طائرة واحدة والتوجه الى العاصمة أديس أبابا أستعدادا للمباريات البطولات الافريقية . حيث تتوجه بعثة الاهلى بقيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا. بينما يتوجه بعثة المصرى البورسعيدى إلى زنجبار استعداداً لملاقاة ماليندي الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية . Advertisements

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