شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يبلغ اللاعبين بصرف مكافآت كأس مصر قبل السفر للسنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مكافأة بطولة كأس مصر للاعبين قبل السفر الى السنغال لخوض مواجهة جيرانسيون فى دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال مرتضى منصور خلال لقائه باللاعبين قبل السفر للسنغال فى فيديو تم إذاعته عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث أنه منح إدارة النادى تعليمات للاعبين بضرورة صرف المكافآت اليوم قبل سفرهم مباشرة.

وأثنى مرتضى منصور على اللاعبين وروحهم القتالية سواء الأساسيين أو باقى قائمة الفريق قائلًا أن مشاركة 14 لاعبا لا تعنى أنهم الأفضل بل جميع اللاعبين نجوماً خاصة فى ظل الروح القوية التى تجمعهم حالياً.