شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك فى السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسند مجلس ادارة نادى الزمالك رئاسة بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الى اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادى. وتوج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر أثر التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بأرضية ملعب استاد برج العرب وحضرها نجو 20 ألف مشجع. وأكد مرتضى منصور أن القرار تم من قبل مجلس الإدارة الذى اجتمع الثلاثاء وتم الاعلان عنه فى برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أن اسماعيل يوسف سيرأس بعثة الفريق فى السنغال.

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