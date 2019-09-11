شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: شيكابالا بتاع زمان اتغير 180 درجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا اختلف عن السابق بنسبة 180 درجة وهو ما ظهر إيجابياً على أداء الفريق.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه خلال اجتماعه بالفريق وتم بثه عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الزمالك ان شيكابالا بتاع زمان انتهى وأن من انتقدوا عودته عليهم مراجعة أنفسهم بعدما قاد الفريق للتويج بكأس مصر.

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وتوج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر أثر التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بأرضية ملعب استاد برج العرب وحضرها نجو 20 ألف مشجع.

وأكد رئيس نادى الزمالك أن اللاعب ملتزم جداً مع الفريق وقدوة للاعبين وعليه أن يتحمل مسئوليته ككابتن للفريق.