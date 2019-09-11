شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يستدرج الترسانة في المصانع الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى استعداداته لمواجهة الترسانة والمقرر لها عصر غداً الخميس على ستاد المصانع الحربية فى ختام استعدادات الفريق للموسم الجديد . وتعادل فريقا الإنتاج الحربى ومنتخب السويس بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد. Advertisements وسحق فريق الإنتاج الحربى نظيره إف سى مصر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مبارياته الودية التى أقيمت مساء الخميس الماضى. وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الإماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

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