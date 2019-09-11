شكرا لقرائتكم ميتشو : شهر العسل انتهى ونركز فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدرب الصربى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ميتشو، أن الفريق يركز حالياً على المواجهة المرتقبة أمام بطل السنغال فى بطولة أفريقيا.

وتحدث ميتشو خلال لقائه بمرتضى منصور رئيس الزمالك قبل انطلاق مران الفريق الأخير الذى سافر بعده الفريق للسنغال أن شهر العسل الخاص بلقب كأس مصر انتهى ولدينا تركيز شديد على بطولة أفريقيا لعدم تكرار نتيجة مباراة جورماهيا التى حدثت سابقًا.

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وأوضح ميتشو خلال فيديو تم بثه ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية، أن النادى يمتلك فريق كبير للغاي ومن الطبيعى أن يفوز ببطولة كأس مصر وكل البطولات وبالتالى أغلقنا ملف كأس مصر ونركز حاليا فى المباراة المقبلة أفريقيا.

أوضح المدير الفنى أن الفريق يلقى مساندة كبيرة من رئيس النادى مرتضى منصور تأتى بشكل ايجابي على نتائج الفريق .