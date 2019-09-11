شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ييوجه رسالة للأهلى: خايفين من شيكابالا ليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على العقوبة التى تعرض لها محمود عبد الرازق شيكابالا من قبل لجنة الإنضباط باتحاد الكرة بالاضافة الى الهجوم الشديد للاعب من قبل المنتمين للنادى الأهلى.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث: "ماذا فعل شيكابالا حتى يتعرض لهذا الهجوم من قبل الجميع".

ووجه مرتضى منصور رسالة الى عدلى القيعى قائلاً: أنت ترغب فى غياب شيكابالا عن مباراة السوبر خوفاً منه.

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أضاف مرتضى منصور أن الأهلى أرسل جماهيره للوقوف ضد النادى فى نهائى كأس مصر من مدرجات فريق بيراميدز.

وقال : "بتوع الفضيلة ياريت ما يكلموناش على هجوم الجماهير مطالبا بعرض فيديو قام خلاله لاعبو الأهلى بالاحتفال على سباب جماهير القلعة الحمراء للزمالك".

وتوج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر أثر التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بأرضية ملعب استاد برج العرب وحضرها نجو 20 ألف مشجع.