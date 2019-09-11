شكرا لقرائتكم محمد صبحى: مش قلقان من عدم المشاركة مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبى ، انه غير قلق من عدم المشاركة مع فريقه الجديد والاعتماد على محمد عواد الوافد من الاسماعيلى وشارك اساسيا فى كل المباريات الاخيرة مع الأبيض . شارك محمد صبحى المنتقل للزمالك من بتروجت ، فى الشوط الثانى لمباراة المنتخب الاوليمبى والسعودية التى حسمها الفراعنة بهدف أسامة جلال . وقال صبحى فى تصريحات لقناة أون سبورت أن علاقاته بزملائه محمد عواد وجنش ممتازة وتربطهم صداقة ، لكن فى الملعب سيكون هناك تنافس للحصول على فرصة الدفاع عن عرين الزمالك وذلك كله يصب فى صالحنا وصالح الفريق . Advertisements وكان الزمالك حصل على توقيع محمد صبحي خلال الانتقالات الحالية من بتروجت مقابل 7 ملايين جنيه حصل عليها النادى البترولى .

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