الأهلي يطير إلى غينيا فجر اليوم لمواجهة كانو سبورت...

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جدة - عمرو شويل يغادر فريق الأهلى إلى غينيا الإستوائية في الثانية والنصف من فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغينى المقرر اقامتها يوم 14 من الشهر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.
ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية والنصف صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.
وسبق سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلى فى السفر لغينيا لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة، سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة الهامة.
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