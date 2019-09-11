«العين الدولية» 18 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تغيير موعد إقامة بطولة العين الدولية من 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتقام في تاريخ 18 من الشهر نفسه، على ضوء آخر الارتباطات الخاصة بالأجندة المحلية لنشاط الاتحاد.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية أن باقي البطولات سوف تقام في الشهر نفسه من دون أي تغييرات، وأن بطولة الفجيرة الدولية سوف تقام في الرابع من أكتوبر المقبل بإمارة الفجيرة.

وقال المنهالي: أجندة نشاط الموسم الحالي زاخرة بالبطولات المحلية والدولية هذا الموسم، بما يزيد على 20 بطولة، ولكنها جميعاً تصب في مصلحة إعداد المنتخبات للمشاركة القوية في بطولة العالم التي ستستضيفها أبوظبي بشكل مجمع لأول مرة لفئات الناشئين والشباب والكبار خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.