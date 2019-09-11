شكرا لقرائتكم خبر عن «العين الدولية» 18 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تغيير موعد إقامة بطولة العين الدولية من 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتقام في تاريخ 18 من الشهر نفسه، على ضوء آخر الارتباطات الخاصة بالأجندة المحلية لنشاط الاتحاد.
وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية أن باقي البطولات سوف تقام في الشهر نفسه من دون أي تغييرات، وأن بطولة الفجيرة الدولية سوف تقام في الرابع من أكتوبر المقبل بإمارة الفجيرة.
وقال المنهالي: أجندة نشاط الموسم الحالي زاخرة بالبطولات المحلية والدولية هذا الموسم، بما يزيد على 20 بطولة، ولكنها جميعاً تصب في مصلحة إعداد المنتخبات للمشاركة القوية في بطولة العالم التي ستستضيفها أبوظبي بشكل مجمع لأول مرة لفئات الناشئين والشباب والكبار خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر «العين الدولية» 18 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.