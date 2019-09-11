أمانة سائق تعيد مبلغاً كبيراً لمهاجم خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

فقد البرازيلي بيسمارك، محترف فريق خورفكان الأمل في العثور على حقيبته الخاصة، والتي تشتمل على أغراض شخصية ومبلغ مالي كبير بعد أن نسيها سهواً في إحدى سيارات الأجرة في إمارة دبي، لكن لم تمض على الحادثة إلا ساعات معدودة لتأتيه البشرى من قبل شرطة دبي، التي أعاد إليها سائق الأجرة الحقيبة المنسية في مشهد يدل على أمانته.

وتوجه اللاعب بيسمارك، بالشكر لسائق الأجرة على أمانته ولشرطة دبي على جهودها المقدرة وتعاملها بسرعة فائقة مع الحادثة والمساهمة في إرجاع الحقيبة.