شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة سائق تعيد مبلغاً كبيراً لمهاجم خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”
فقد البرازيلي بيسمارك، محترف فريق خورفكان الأمل في العثور على حقيبته الخاصة، والتي تشتمل على أغراض شخصية ومبلغ مالي كبير بعد أن نسيها سهواً في إحدى سيارات الأجرة في إمارة دبي، لكن لم تمض على الحادثة إلا ساعات معدودة لتأتيه البشرى من قبل شرطة دبي، التي أعاد إليها سائق الأجرة الحقيبة المنسية في مشهد يدل على أمانته.
وتوجه اللاعب بيسمارك، بالشكر لسائق الأجرة على أمانته ولشرطة دبي على جهودها المقدرة وتعاملها بسرعة فائقة مع الحادثة والمساهمة في إرجاع الحقيبة.
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