«الأكاديمية الأولمبية» في شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت الأكاديمية الأولمبية الوطنية ورشة تثقيفية للمدربين والإداريين في أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، تميزت بالحضور الواسع والتفاعل مع محاور الورشة التي حملت عنوان «التدريب الرياضي ومدى فعاليتك كمدرب».

قدم المحاضرة أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، وركز فيها على عدة جوانب للوصول إلى النجاح في مجال التدريب واستخراج أفضل القدرات، من خلال إبراز وشرح أساليب القيادة وفهم دور المدرب، وكيفية التواصل الفعّال، مع استعراض بيئة التدريب اللازم توفرها من أجل تحقيق أفضل المستخرجات.

حضر الفعاليات الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية كرة القدم في نادي شباب الأهلي، ونحو 30 من المدربين والمشرفين والمعدين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية في الأكاديمية.

من جانبه، ثمن الدكتور موسى عباس، هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين الأكاديميتين، والعمل معاً لتسخير المعارف والخبرات من أجل خدمة القطاع الرياضي عموماً في دولة الإمارات، من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو صناعة البطل الرياضي القادر على تحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة الغالية فوق منصات التتويج.