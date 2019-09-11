شرطة دبي تشكل مجلساً للرياضيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّلت القيادة العامة لشرطة دبي مجلساً للرياضيين يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في الدولة، ليكون بمثابة دفعة قوية باتجاه تفعيل دور الرياضيين في تمثيل شرطة دبي في المحافل الرياضية ونشر الرسائل التوعوية الأمنية، ودعم الطاقات الإبداعية لتعزيز خطط دعم الرياضيين في الدولة.

ويأتي هذا التشكيل بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في تمكين الرياضيين ليكونوا سفراء لشرطة دبي في الملاعب الرياضية وفي المحافل الرياضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية للأمن في دبي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في نادي ضباط شرطة دبي للإعلان عن إطلاق مجلس شرطة دبي للرياضيين، بحضور العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.

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وقال العميد أحمد محمد رفيع إن أهمية مجلس شرطة دبي للرياضيين تكمن في كونه خطوة متقدمة على درب تطوير إمكانات الرياضيين في شرطة دبي، وتوظيف وتسخير طاقاتهم في نشر التوعية الأمنية من خلال الرياضات التي يمارسونها لعكس قيم وأخلاقيات وسلوكيات موظفي شرطة دبي.

من جانبه، ذكر العميد الدكتور صالح مراد أن شرطة دبي تولي الرياضيين اهتماماً كبيراً نظراً لدورهم المهم في إبراز جهود شرطة دبي، وإنشاء المجلس خطوة مهمة في طريق دعم الرياضيين في مختلف الرياضات لأنهم انعكاس لسمعة وقيم وسلوكيات العاملين في شرطة دبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً ملموساً للمجلس بعد اختيار أعضائه.

بدوره، قال العميد خالد شهيل: يعكس تأسيس مجلس شرطة دبي للرياضيين حرص القيادة المستمر على الاستثمار الأمثل في الطاقات الرياضية، بما يحقق تطلعات شرطة دبي في دعم الأمن في شتى المجالات، وضرورة تمثيل الرياضيين لشرطة دبي التمثيل المشرف في مختلف المحافل الرياضية، وأن المجلس سيكون حلقة وصل متينة بين الرياضيين وصناع القرار، ومنصة استراتيجية لتوظيف قدراتهم العالية في الجانب المحلي والدولي، إيماناً بدورهم الفاعل باعتبارهم من الشخصيات التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع.