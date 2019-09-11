تحضيرات مبكرة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية الاجتماع الأول لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من الطواف الوحيد من الفئة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيتم تنظيمه خلال شهر فبراير 2020 ويتضمن 7 مراحل يمر الدراجون خلالها في مختلف المدن بجميع إمارات الدولة.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بحضور عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وباقي أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء فرق العمل، وكذلك ممثلو الشركة التي تتولى بعض الجوانب اللوجستية والتنظيمية للطواف.

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وتم في الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بوتيرة أكبر لتعزيز مكانة الطواف الذي نال مكانة عالمية مرموقة منذ نسخته الأولى بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي وفرت له كل الدعم، وكذلك جهود أبناء الدولة من المجالس الرياضية والدوائر الحكومية المختلفة في جميع إمارات الدولة التي تعاونت وعملت بروح الفريق الواحد لإنجاح الحدث الذي يحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة وينقل للعالم أجمع صوراً عن روعة هذا الوطن والتطور الذي يشهده في جميع الميادين. وتم في الاجتماع مناقشة مسارات المراحل السبع للطواف الذي سيشارك فيه 18 فريقاً عالمياً ويضم نخبة الدرّاجين العالميين المختصين بسباقات الطرق المختلفة لكون الطواف يضم مراحل تضم تحديات مختلفة ومتنوعة ما بين شوارع المدن الداخلية والمناطق الصحراوية والجبلية.

كما تم في الاجتماع الاطلاع على خطط عمل اللجان والمؤتمرات الصحفية والحملة الترويجية للطواف الذي يحظى بمتابعة واسعة من داخل وخارج الدولة، وحظيت نسخته الأولى بحضور آلاف الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة، كما تابع منافساته ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون في 200 دولة، وبلغ زمن البث أكثر من 54 ساعة بث مباشر عبر قناة يوروسبورت المرموقة لمشاهديها في قارة أوروبا و أكثر من 38 ساعة بث لمشاهدي القناة في قارة آسيا ومنطقة اوقيانوسيا، إضافة إلى وصول البث إلى جميع القارات وكذلك التقارير التلفزيونية في نشرات الأخبار على القنوات العامة ليصل عدد ساعات البث التراكمية لجميع الدول إلى أكثر من 2777 ساعة.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع على استثمار النجاح الذي تحقق للنسخة الأولى من الطواف التي شكلت نموذجا للعمل المشترك بين المجالس الرياضية الثلاثة والمؤسسات الحكومية والرياضية في الدولة وقيادات الشرطة والدوائر المختصة بالطرق في مختلف إمارات الدولة والمؤسسات الإعلامية والتربوية الوطنية، كما تم التأكيد على مراعاة مرور موكب الطواف لأكبر عدد من المدن وتسليط الضوء على المنجزات الحضارية التي تشهدها الدولة من خلال مرور الطواف فيها وبث صور عنها لملايين المشاهدين حول العالم بأفضل تقنيات البث التلفزيوني مما يحقق أهداف الطواف الرياضية والسياحية والترويجية ويساهم في نقل ثقافة ممارسة الرياضة عموما ورياضة الدراجات الهوائية إلى جميع أفراد المجتمع في مختلف مناطق الدولة.