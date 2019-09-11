«حشيمة» تتصدر الحول في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة في المرموم، صباح أمس، تحديات الحول والزمول للهجن المملوكة لأبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم 2019، وأقيم السباق الذي شهد تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كم.

ودفع ناصر محمد محمد غنّام الهاملي بمطيته المميزة ذات التاريخ الناصع في عالم سباقات الهجن (حشيمة) لتحصد صدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات بعد أن سجلت توقيتاً وقدره 7:57:0 دقيقة. ولم تتأخر (الختالة) المملوكة لعلي سالم حمد الكتبي عن درب الفوز، وتمكنت من الوصول إلى خط النهاية بزمن بلغ 7:55:2 دقيقة، وكان ذلك في ثاني الأشواط للحول المهجنات.

شعار عبدالله أحمد بالعود الرميثي، والذي اعتاد على الناموس، سجل ظهوراً قوياً من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، حيث قام بتقديم (صوغان) على الصدارة مسجلاً توقيتاً بلغ 8:04:3 دقيقة، وكان (النشمي) المملوك لشعار مطر سعيد بن حلوة الكتبي هو الفائز وصاحب التميز في رابع الأشواط للزمول المهجنات وتمكن من قطع مسافة السباق في توقيت زمني مميز بلغ 8:02:7 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث عشر والذي خصص للحول المحليات ظهوراً مميزاً للمطية (شواهين) المملوكة لسعيد محمد طويلب المنصوري، والتي تمكنت من قطع مسافة السباق مسجلة أفضل توقيت زمني في جميع الأشواط وهو 7:51:7دقيقة.