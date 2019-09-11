استقبال بالورود لنجوم منتخب السباحة للناشئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت مساء أمس الأول بعثة منتخب الإمارات للسباحة للناشئين، قادمة من الكويت، عقب المشاركة الناجحة في بطولة الألعاب الخليجية 27، والتي أقيمت في الكويت، بمشاركة 6 منتخبات، ونجح منتخبنا في تحقيق نتائج إيجابية، وتحقيق 22 ميدالية ملونة، بالإضافة إلى تحقيق كأس أفضل سباح في مرحلة 13 عاماً، عن طريق المتألق سالم غالب، وهو إنجاز يحدث لأول مرة في السباحة الإماراتية.

وكان في استقبال البعثة بمطار دبي سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وجمعة البلوشي نائب الرئيس، وخليفة الكعبي المدير المالي، ومن الهيئة العامة للرياضة حسن الرمسي مدير المراسم، إضافة إلى طارق العريدي مدير المراسم والعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الوطنية، وتوجه السماحي بالشكر إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية التي شارك فيها المنتخب في البطولة العربية، وفي بطولة الألعاب الخليجية، وستكون هناك مشاركة أقوى وهي البطولة الآسيوية للسباحة في الهند نهاية الشهر الجاري، وأهدى السماحي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة،وإلى أسرة الرياضة الإماراتية،كما أشاد بحضور اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة لاستقبال الأبطال الصغار،مؤكداً أن ذلك سيكون له انعكاس كبير على السباحين في المستقبل.

من جانبه، أشاد جمعة البلوشي نائب الرئيس ومدير لجنة المنتخبات، بالعمل الكبير الذي قام به السباحون والمنتخب خلال فترة الإعداد، والتي بدأت من شهر يونيو الماضي.