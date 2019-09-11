عقوبات رابيو غير قانونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت لجنة من رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا، إلى خلاصة بأن العقوبات التي فرضها باريس سان جيرمان على لاعب وسطه السابق أدريان رابيو، الذي يدافع حالياً عن ألوان يوفنتوس الإيطالي. واستبعد رابيو، عن تشكيلة النادي الباريسي منذ ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، بعد فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده، ما دفعه للاحتكام إلى لجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري المحلي.

وتفاقمت الأزمة بين الطرفين حين قرر سان جيرمان، إيقاف اللاعب وحرمانه من راتب ستة أيام والمكافآت المالية،على خلفية السهر في ملهى ليلي مباشرة بعد خروج بطل فرنسا من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد 1-3.