شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: سأرحل إذا لم يحرز الوحدة لقب الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أنه سيكون أول المغادرين للإدارة حال عدم تتويج «العنابي» بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الحالي.

جاء الإعلان عن هذا التحدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر النادي لتقديم المهاجم الإسباني الجديد كارلوس لوبيز قادماً من ليجا وارسو البولندي في صفة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

ورحب الرميثي باللاعب كارليتوس في صفوف نادي الوحدة والدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن نادي الوحدة تعوّد حتى قبل الاحتراف على استقطاب أسماء كبيرة شكلت أغلبها إضافة للدوري من حيث المستوى الفني والزخم، متمنياً أن يكون إضافة للفريق، مبيناً أن النادي يعمل على الاستفادة من الأخطاء ويسعى إلى استقطاب أفضل العناصر.

أوضح الرميثي قائلاً: إن أي تحرك أو توجيه بالتحرك لدعم الفريق في المقام الأول هو النظر للمجموعة ولمصلحة الفريق وأي أسماء نستقطبها تحددها مدى حاجة الفريق لأي عنصر، ولهذا السبب نحن منذ الموسم الماضي كنا نبحث بين عدة خيارات وأسماء وكان كارليتوس من ضمنها والمفاوضات بدأت في مرحلة مبكرة وبطلب من الجهاز الفني بأن كارليتوس هو اللاعب المناسب على المستوى الفني. وأضاف: كنا نتمنى أن ينضم اللاعب منذ فترة الإعداد للموسم الجديد ولكن أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً وأؤكد أن اللاعب سيشكل الإضافة المطلوبة للفريق.

وتوجه رئيس شركة الوحدة، بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي على دعمه وتوجيهاته، مشيراً إلى أن الصفقة لم تكتمل لولا دعم سموه وتمنى أن يقدم اللاعب ما يرضي طموحات النادي وجماهيره.

وعن مدة العقد وقيمة الصفقة بين النادي كشف أنها 3 مواسم أما قيمة التعاقد قد تكون الصحافة البولندية ذكرت قيمة إجمالية ولكن المبلغ أقل مما ذكر (3 ملايين يورو)، مؤكداً أن الاستثمار الذي تم في هذه الصفقة يتوازى مع حجم الطموح والصفقة، مبيناً عدم وجود خلاف حول قيمة الصفقة وأنها من ضمن ميزانية النادي للموسم وبما يتماشى مع خطة النادي وميزانيته للتعاقد مع اللاعبين الأجانب.

كامل العدد

وعن التأخر في إبرام التعاقد مع كارليتوس قال الرميثي: كان هناك اعتذار من اللاعب عن التعاقد في ذلك الوقت، ولكن اللاعب كان دائماًَ ضمن الأسماء المطروحة، وبعد تلك الفترة صرفنا النظر عن التعاقد مع كارليتوس وركزنا على الآسيوية

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وبعدها بدأنا نجدد مفاوضاتنا مع اللاعب بعد رحيل ليوناردو، وأؤكد بأن المطالب لم تكن السبب في عرقلة الصفقة، وأن التعاقد تم بنفس الرقم المتفق عليه أولاً.

وأكد الرميثي أن الفريق الآن كامل العدد للموسم الجديد وأن كارليتوس هو آخر المنضمين

للقائمة، مشيراً إلى وجود مطالبات بضم لاعبين مواطنين في أندية أخرى ولكنهم يسعون للتعاقد معهم بالأصول والأعراف واحترام عقود اللاعبين مع أنديتهم.

وعن المنافسة والطموحات شدد الرميثي على أنه سوف يكون أول المغادرين للإدارة إذا لم يوفق الوحدة في التتويج بلقب الدوري وقال: نحن أمام تحد، وهدفنا الحصول على بطولة الدوري، مقياس عملنا هذا الموسم هو نيل الدرع، ونحن مررنا بالكثير من التجارب في المواسم السابقة، وهناك رضا عام عما وصلنا له، وصلنا لمرحلة من النضج لتدارك الأخطاء وأشدد على أن البقاء للإصلاح على المستوى الإداري أو اللاعبين والتقييم أولاً بأول للجهاز الفني ولن يكون هناك تراخ في هذا الموضوع، وأشدد على أن مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين مطالبين ببطولة الدوري أمام رئيس النادي وجماهيره وتقييمنا لأنفسنا ومقياس نجاحنا لعملنا هو بطولة الدوري وجميعنا سنحاسب إذا لم نحقق الهدف في ظل وجود الدعم

المتوفر للفريق، وسأرحل إذا لم نحقق الدوري هذا الموسم. وأرسل الرميثي رسالة إلى جماهير العنابي مرحباً بتقبل أي نقد من قبل الجماهير وقال: سنعمل على تذليل جميع العقبات أمام أنصار الفريق ونريد حضوراً جيداً ومتوازناً في جميع المباريات لكي نبرز الهوية الحقيقية للنادي، وأتمنى العمل يداً بيد في الموسم الجديد.

ومن جانبه، أعرب كارلوس لوبيز عن سعادته بالانضمام للوحدة، مشيراً إلى أنه اختار الوحدة لأنه ناد كبير، ووعد جماهير العنابي بالقتال والعمل الجاد وبذل أقصى الجهد لتحقيق الطموحات مع الفريق. وأوضح كارليتوس أنه التواجد الأول له في المنطقة العربية لكنه جمع معلومات كثيرة عبر أصدقائه وجميعها كانت إيجابية وركزت على الإلمام بنادي الوحدة. وكشف عن حديثه مع نيغريدو لاعب النصر الذي لديه انطباع جيد عن الإمارات.

وعن التأخر في إبرام التعاقد قال: الوحدة قاتل من أجل هذا التعاقد وفي المرة الأولى لم أكن في أفضل حال لاتخاذ القرار ولكن الوحدة فعل الكثير من أجل إتمام التعاقد وفي النهاية النادي نجح في ذلك، ربما لا يعلم الكثير ماذا فعل الوحدة لكي يتعاقد معي.

وعن وجوده في نفس المركز مع تيجالي قال: لا مشكلة لدي قد ألعب كرأس حربة صريح وبالتأكيد أريد الفوز والقتال وإحراز الأهداف والمهم محاولة مساعدة الفريق على الفوز.