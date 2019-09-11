ستربيل: المونديال ومبخوت جعلاني مدرباً للجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل الجزيرة الموسم الجديد من دوري الخليج العربي، والذي يدشنه بمواجهة الظفرة في ال 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري بطموحات كبيرة معقودة على صفقاته الجديدة، سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب الذين دعمت بهم شركة الكرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان الجزيرة خطف الأضواء في الصفقات الجديدة من خلال التعاقد مع أبرز اللاعبين، ومن بينهم عمر عبد الرحمن (عموري)، وسلطان الغافري، وعامر عبد الرحمن، والبرازيلي كينو.

وخاض «فخر أبوظبي» إعداداً جيداً للموسم الجديد في معسكره الخارجي الذي أقامه في هولندا لمدة 20 يوماً خلال شهري يوليو / تموز وأغسطس/ آب الماضيين تحت قيادة المدير الفني الهولندي يورغن ستريبل الذي أكد أن تعاقده مع الجزيرة لقيادته خلال منافسات الموسم الجديد جاء بعد أن تقدم أحد الأشخاص المنتمين للنادي بعرضٍ له، وطالبه بتعريف نفسه والتحدث حول مسيرته التدريبية.

ويذكر أن الجزيرة قد حافظ على المدرسة الهولندية لعدة مواسم سابقة بعد أن كشفت عن نجاحها مع «فخر أبوظبي»، خصوصاً خلال فترة المدرب تين كات الذي قاد الفريق لاعتلاء منصات التتويج محلياً.

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وقال ستريبل: «بعد نجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق مع نادي الجزيرة الذي تبادر إلى ذهني في بداية الاتفاق مشاركته التاريخية في مونديال الأندية، وقد قدم مستوى جيداً، وكان يملك مهاجماً مميزاً ما زال متواجداً حتى الآن، وهو علي مبخوت، وهو ما دفعني مباشرة إلى قبول العرض». وأضاف: «شهدت الفترة الماضية من الاستعدادات الجادة تعرف الجهاز الفني إلى مستوى اللاعبين عن قرب للاستقرار على الأسلوب والطريقة المثلى لقيادة الفريق إلى تحقيق طموحاته، وتقديم مستوى جيد ومقنع يكفل التتويج بالألقاب، نحن نملك فريقاً جيداً على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب».

ومن جانبه، أوضح علي مبخوت مهاجم الجزيرة أن تذبذب أداء فريقه خلال مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي في الموسم الماضي يرجع إلى عدم الاستقرار الفني، ورحيل المدير الفني الذي استُبدل في منتصف الموسم.

وأكمل حديثه: «الجزيرة قدم مستوى جيداً في الموسم الماضي باستثناء الجولات الأخيرة، حيث تأثر مستوى الفريق وشهد تذبذباً بسبب التغيير الفني في منتصف الموسم برحيل الهولندي كايزر، وتولي مواطنه داميان هيرتوج المسؤولية حتى نهاية الموسم، حيث تعود اللاعبون على نهج بعينه يكفل لهم أداء أدوار محددة داخل المستطيل الأخضر، وكل مدرب له رؤى وقناعات فنية مختلفة».

وبدوره، أعرب علي خصيف قائد الجزيرة عن ارتياحه من فترة الإعداد التي خاضها فريقه في معسكر هولندا، والتي شهدت حماساً ورغبة حاضرة من الجميع لإثبات الذات والتحضير بشكل مثالي للموسم الجديد.

وأضاف: «جميع زملائي بالفريق اجتهدوا طوال فترة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في هولندا، وأعرب الجميع عن اندهاشه من مرور فترة المعسكر مع ختامه سريعاً ورغبتهم في مواصلة التحضيرات للوصول للجاهزية المطلوبة قبل افتتاح مباريات الدوري لتقديم المستويات التي ترضي طموح الجماهير والظهور بصورة لافتة».