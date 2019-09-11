شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز: «هاتريك» مباراة عجمان أكبر دافع في القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بول ويليامز صحفي أسترالي ومقدم البرنامج الإذاعي «اللعبة الآسيوية» في مقال له أن الشارقة يواجه تحدي البقاء في القمة بعد نيله لقب دوري الخليج العربي لأول منذ 23 عاماً.

ويلعب الشارقة بطل دوري الخليج العربي يوم السبت المقبل في مواجهة شباب الأهلي بطل الكأس، في استاد آل مكتوم.

كتب بول ويليامز الذي نشرت مقالاته سابقاً في المجلة الفصلية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجلة فور فور تو، وموقع فوكس سبورتس آسيا: «أن يفوز فريق ما بالبطولة مخالفاً كل التوقعات هو أحد أجمل المشاهد في كرة القدم، وهذا ما شاهدناه الموسم الماضي عندما توج نادي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي. هذا الانتصار ذكرني بفوز نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، ففي كلتا الحالتين لم يكن الفريق مرشحاً للقب، ولكن بعد أن حقق الفوز تلو الآخر أصبح من المستحيل إيقافه. لكن في كرة القدم، البقاء في القمة هو تحدٍ أكبر من الوصول إليها».

وتابع ويليامز: الآن يواجه نادي الشارقة هذه المهمة الصعبة، فبعد أن توج بلقب تاريخي، هو الأول له في عصر الاحتراف، عليه الآن أن يتعلم كيف يحافظ على القمة. التحدي الأول أمام فريق المدرب عبدالعزيز العنبري هو مواجهة وصيفه في دوري الموسم الماضي، شباب الأهلي، الذي استعاد بريقه بعد موسم عانى فيه بعض الشيء نتيجة التغييرات الكثيرة التي تلت عملية الدمج. فريق إمارة دبي عزز صفوفه بأحد أفضل اللاعبين في الدوري الموسم الماضي وهو البرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة السابق. الجناح صاحب ال 27 عاماً برز نجمه في المنطقة العربية بعد تسجيله لعشرة أهداف في 19 مباراة بقميص الأهلي السعودي، وهو لايزال هداف دوري أبطال آسيا هذا الموسم بتسعة أهداف على الرغم من إقصاء فريقه الوحدة في دور ال 16.

وسأل ويليامز: هل يستطيع ليوناردو تشكيل شراكة هجومية ناجحة مع أحمد خليل؟ أعتقد أن ذلك وارد جداً خصوصاً بوجود مدرب هجومي مثل رودولفو أروابارينا الذي أعتبره شخصياً أهم تعاقدات الفريق في الفترة الأخيرة. ومباراة كأس سوبر الخليج العربي ستمنحنا الإطلالة الأولى لمعرفة مدى تفاهم هذا الثنائي وقدرتهما على قيادة شباب الأهلي للبطولات.

وتابع: على الجانب الآخر، فإن الشارقة سيفتقد مجهودات البرازيلي ويلتون الذي انتقل إلى الوصل، لكن حامل لقب الدوري نجح في التعاقد مع بديل متمكن هو لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز والذي سجل حضوره مبكراً بثلاثية في مرمى عجمان في كأس الخليج العربي. الشارقة، الذي ينافس على كأس السوبر لأول مرة، سيسعى لإثبات أن نجاحات الموسم الماضي ليست صدفة، وأنهم قادرون على منافسة بقية الأندية الكبيرة في دوري الخليج العربي.

العديد من الأسئلة تنتظر الإجابة عنها في استاد آل مكتوم ليلة السبت، لكن المؤكد هو أن كأس سوبر الخليج العربي ستكون المقدمة المثالية لمسلسل دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

جاهزية الفوز

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على خط آخر، وصف مهاجم الشارقة ريكاردو غوميز مباراة السوبر، بالمهمة كونها مباراة بطولة، وشدد على ضرورة التحضير بشكل جيد حتى يكون الفريق في كامل قوته وجاهزيته.

وقال لاعب الرأس الأخضر: علينا تجهيز أنفسنا بشكل جيد للمباراة فهي لن تكون سهلة، لا أعرف منافسنا شباب الأهلي جيداً وشاهدت لهم لقطات قليلة، لكنني أعرف أنهم فريق جيد وسيكون هذا الأسبوع مخصص لهم في تدريباتنا ، وسنعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم.

كما أكد غوميز عن سعادته بالوصول لشباك عجمان ثلاث مرات قبل مباراة السوبر وقال: أحب تسجيل الأهداف وأعمل دائماً على الوصول للشباك وفي بعض الأحيان لا أوفق. في مباراة عجمان نجحت في تسجيل هاتريك وأعتقد أنه دافع جيد لي قبل لقاء السوبر. أتمنى أن تكون بداية طيبة وأواصل التسجيل في السوبر.

وختم مهاجم الرأس الأخضر حديثه معبراً عن ارتياحه كون مباراته الرابعة الرسمية مع الفريق مباراة بطولة مضيفاً: تعودت أن أتعامل مع جميع المباريات بتركيز بغض النظر عن المنافس وأن أكون جاهزاً دائماً مهما كانت المباراة. هذه رابع مباراة رسمية لي مع الفريق وهي مباراة بطولة.

أول بطولة

أما السويسري ديفيد مارياني القادم الجديد لصفوف شباب الأهلي، فكشف عن حماسته الكبيرة لخوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي، مبيناً أن المباراة ستمثل البطولة الأولى التي ينافس عليها رفقة فريقه الجديد، ويتطلع للفوز بها باعتبارها أولى بطولات الموسم.

وأكد أن تحضيرات الفريق للموسم ومباراة السوبر سارت بصورة جيدة، ذاكراً أن فريقه جاهز للمواجهة المهمة وعلى أتم استعداد لخوض اللقاء، متوقعاً أن يحصل شباب الأهلي على مساندة كبيرة من الجماهير، مشدداً على أن دعم الأنصار من أهم عوامل الفوز.

وأشاد اللاعب الذي انتقل إلى الفرسان قادماً من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، بالأجواء الجيدة في أروقة النادي، وقال: كل شيء داخل النادي محفز على البذل والعطاء، من الجيد أن يكون لديك زملاء رائعون مثل لاعبي شباب الأهلي. أنا سعيد بكوني هنا، الجميع يشجعونني ويسعون لمساعدتي على التأقلم مع الأجواء، أشعر بأننا فريق واحد كل فرد فينا يسعى لذات الهدف، وبهذه الروح سنكون قادرين على تحقيق الإنجازات.

وعن منافس شباب الأهلي في مباراة السوبر أضاف مارياني: عرفت أن الشارقة فريق قوي يملك لاعبين مميزين ساعدوه على الحصول على الدوري، يجب أن نكون في أفضل حال ونقدم كل ما نملك حتى نتفوق عليهم.