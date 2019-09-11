مارفيك: من حق الشارع الرياضي أن يقلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور: معتز الشامي

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب منتخب الإمارات الوطني، أنه لم يكن راضياً عن الأداء أمام ماليزيا، خصوصاً في الشوط الأول، مشيراً إلى أن الفوز في هذا التوقيت مهم للغاية بالنسبة للفريق.

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وعن مجريات المباراة قال: «نعم بدأنا بداية سيئة للغاية، وبعد دقيقة تلقينا هدفاً في مرمانا، هذا السيناريو لم يكن متوقعاً، كنا نائمون في الجبهة اليسرى وأيضاً في وسط الملعب، لم نكن قادرين على الاحتفاظ بالكرة كما كنا ندافع بشكل تكتيكي سيئ في الجبهة اليسرى تحديداً».

وتابع: «كان علي تصحيح ذلك، لقد حاولت التصحيح بالفعل خلال المباراة، لكن الضغط الجماهيري لم يترك لنا فرصة، وفي الشوط الثاني وكما توقعت، استعدنا المبادرة وقمنا باستغلال تراجع المنتخب الماليزي لشعور لاعبيه بالإرهاق، لذلك أرى أن ما تحقق هو فوز مهم للغاية في توقيت مهم أيضاً، لكن الأداء يحتاج إلى مزيد من العمل، وأنا على ثقة أن القادم سيكون أفضل». وأكمل: «أعلم أن الشارع الرياضي بات قلقاً الآن، لكن القلق في مسيرة المنتخب أمر صحي ومطلوب وإلا لما كنت موجوداً هنا في قيادة المنتخب للعمل على تصحيح الأمور».

وفيما يتعلق بانتقاد سوء مستوى وليد عباس وعدم التدخل بتغييره، قال: «لم انتقد وليد عباس، فهو لم يكن وحده المتسبب بالارتباك وسوء أداء الجبهة اليسرى، لكن تحركات علي سالمين وأحمد برمان لم تكن جيدة، وتسببت بإرباك الدفاع وتشكيل ضغط كبير على المدافعين، خصوصاً أن تنقلهم في المراكز فيما بينهما لم يكن جيداً».