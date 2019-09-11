«سايكل هاب» يستعد للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى فريق «سايكل هاب» للسيدات للدراجات الهوائية تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد للدراجات الهوائية الذي يحتوى على مجموعة من أكبر وأهم السباقات المحلية والدولية التي تجمع أفضل فرق الجاليات والشركات المقيمة في الدولة.

يخوض فريق «سايكل هاب» المنافسات برعاية عدد من أهم شركات صناعة الدراجات على مستوى العالم منها اسبشياليز، وبنياريلو، بجانب نيسان والرستماني.

وذكر خالد الزرعوني الرئيس التنفيذي لمجموعة سايكل هاب أن فريقه اعتاد على المشاركة منذ سنوات في كافة السباقات التي تقام في الدولة، وذكر أن هدف مجموعة سايكل هاب التي تحظى بالحقوق الحصرية لأهم وأشهر العلامات التجارية للدراجات الهوائية هو نشر رياضة الدراجات والسعي لتكون أسلوب حياة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة من خلال إنشاء أرقى المضامير الخاصة لممارستها ساهم في انتشارها بشكل إيجابي.

وقال: حرصت سايكل هاب طوال السنوات الماضية على دعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال رعاية عدد من أبطالها، كما ساهمت في رعاية ودعم فريق «سكاي دايف دبي» الدولي للدراجات في كافة مشاركاته الدولية خارج الدولة.