تحضيرات مكثفة في نادي المدام للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بنادي المدام اجتماعها الأول برئاسة سيف غدير الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة، بحضور سعيد راشد بن فاضل الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الثقافية والإعلام وأعضاء اللجنة، الدكتور محمود نسيم، مدير النادي وحسام الزعبي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات، والمدرب حسن هندي السكرتير التنفيذي، وعفراء الكتبي، منسقة ثقافية، ومحمد الكيلاني، مدير شركة بشرى للإنتاج التلفزيوني. واعتمدت اللجنة في اجتماعها الأول توصياتها الاستراتيجية للموسم الرياضي 2019-2020م للعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة لنادي المدام الثقافي الرياضي للموسم الجديد.

وفي سياق متصل أجرت اللجنة الفنية بالنادي مقابلات مع عدد من مدربي الألعاب الجماعية، بهدف التعاقد معهم في بداية الموسم الرياضي الجديد، وضمت اللجنة: علي محمد الراشدي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية ومحمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الألعاب الفردية وسالم سلطان بن عجيل الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس قطاع كرة القدم والمراحل السنية والدكتور محمود نسيم مدير النادي.