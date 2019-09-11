بطولة التسامح المفتوحة للجودو تنطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد المصارعة والجودو بطولة التسامح المفتوحة للجودو، وذلك بعد ظهر بعد غد الجمعة في أبوظبي، وتقام البطولة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بمشاركة مفتوحة للاعبين المواطنين لكافة الفرق والأوزان على مستوى الأشبال لمواليد ما بين أعوام 2006 و2007 و2008 وأوزان ما بين تحت 35 كجم وحتى فوق 66 كجم، ويشارك في بطولة الشباب مواليد ما بين عام 2000وحتى 2002 لأوزان تحت 35 كجم وحتى فوق 100 كجم.

ووضحت اللائحة الفنية للبطولة أوزان كل فئة وحددت إمكانية زيادة كيلو واحد لكل وزن، ويحق لكل ناد المشاركة بلاعب واحد في كل وزن، وتحددت الساعة الثانية بعد الظهر موعداً لبدء عملية الميزان لكافه اللاعبين المشاركين الذين يتم تسجيلهم قبل بدء المنافسات. ويحرص الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية على متابعة البطولة لاختيار أفضل العناصر لضمهم للمنتخبات العمرية للجودو، والتي تستعد للمشاركة في مختلف الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بطولة الخليج للجودو التي يحتضنها الاتحاد الكويتي نهاية الشهر الجاري، وتعقبها المشاركة في البطولة العربية التي تقام بالعاصمة الأردنية عمان اعتباراً من الأول وحتى الخامس من نوفمبر المقبل.

من جانب آخر يختتم منتخبنا الوطني للجودو للفئات العمرية مساء اليوم معسكره التدريبي الذي يقيمه حالياً في مدينة سوسة التونسية وتعود بعثة المنتخب للبلاد يوم غد الخميس.