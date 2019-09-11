«دبي البحري» يثمّن دور شرطة دبي في إنجاح فعالياته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدور الكبير والمميز والتعاون المثمر القائم مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي من أجل إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها النادي كل موسم.

وثمن محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي الدور الرائد الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها في تأمين وإنجاح كافة السباقات البحرية التي تقام في الموسم الرياضي في شواطئ دبي بما يضمن سلامة وأمن المشاركين واللجان المنظمة.

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جاء ذلك خلال زيارة العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، يرافقه المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، إلى مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بحضور مديري الإدارات بالنادي هزيم القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبدالله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي ومحمد سيف المري من الاتصال الحكومي. وتم خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات التي تخص السباقات البحرية وسبل استمرار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بما يخدم المصلحة العامة ويضمن سلامة وأمن جميع المشاركين في مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية.

وتناول اللقاء الحديث حول روزنامة الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية في الموسم الجديد 2019-2020 والذي انطلق يوم السبت الماضي من خلال تنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ويستمر حتى شهر إبريل المقبل موعد ختام الفعاليات بالحدث الكبير والأهم سباق القفال الثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ختام اللقاء بإهداء العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة درع النادي تقديراً للدور الكبير للقيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي والدعم المتواصل من مركز شرطة الموانئ لكافة الأنشطة والفعاليات.