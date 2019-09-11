اجتماع تنسيقي مثمر بين اتحاد الشطرنج والأندية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً مع الأندية الجديدة التي انضمت حديثاً وذلك بمقر الاتحاد. حضر الاجتماع حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد وعمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة ومسؤول نشر اللعبة في الإمارة الباسمة، وفيصل الزعابي ممثل نادي اتحاد كلباء وسلطان العبيدلي ممثل نادي خورفكان وباسم نجيب مدرب نادي كلباء، ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية الاتحاد للترحيب بالأندية الجديدة وإطلاعهم على خطة النشاط وآلية المشاركة واللائحة الفنية وبرنامج الدورات التأهيلية والتطويرية.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن الاجتماع يدخل ضمن أهداف واستراتيجية الاتحاد للأندية الجديدة والتي تحتاج إلى المساندة من أجل وضعها على الطريق الصحيح من النواحي الإدارية وتعريفهم بطرق تسجيل اللاعبين وخطط الاتحاد للإداريين والدورات التأهيلية التي يحرص الاتحاد على ضرورة مشاركة كل الأندية فيها، مبيناً أن الاتحاد يقدم الدعم لأي ناد ينظم بطولة.

وقال: الخطوات الكبيرة للاتحاد لضم الأندية إلى رقعة الشطرنج، ما هي إلا بداية لمشوار طويل مع هذه الأندية لتصل إلى مستوى الخبرة الإدارية مثل الأندية الكبيرة في اللعبة.

ونوه بأن مسيرة الاتحاد مستمرة لجذب أندية أخرى للعبة في ظل فتح المجال لمشاركة الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والخاص بمواليد الدولة والمقيمين وأبناء المواطنات وحملة الجواز، وهو ما يسمح للأندية بتسجيل لاعبين وتوسيع القاعدة .