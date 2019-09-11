فوز ودي لويلز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت ويلز على ضيفتها روسيا البيضاء 1-صفر في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب «كارديف ستاديوم».

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب وسط مانشستر يونايتد دانيال جيمس بعد تمريرة من جوناثان وليامس إثر هجمة مرتدة سريعة، فسدد كرة بيمناه إلى الزاوية اليسرى لمرمى حارس الفريق الضيف بعد 17 دقيقة من صافرة البداية.

وبدأ نجم ريال مدريد غاريث بيل المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به مدرب ويلز لاعب يونايتد السابق راين غيغز في الدقيقة 50 بدلاً من جيمس. وتلعب ويلز في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أوروبا 2020 حيث تحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.