مرتضى منصور: عدلي القيعي يريد إيقاف شيكابالا قبل مباراة السوبر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استنكر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الانتقادات التي وُجهت للاعب فريق القدم بناديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" بداعي مشاركته في سباب بعض الجماهير للنادي الأهلي على هامش فوز القلعة البيضاء ببطولة الكأس.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت مساء يوم أمس الثلاثاء، تغريم نادي الزمالك ولاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، بسب ما صدر منهما بعد مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

مرتضى أضاف، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية الحدث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"لو تلفظ شيكابالا بلفظ خارج لحاسبته ولكنه لم يفعل ذلك".

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وتطرق مرتضى في حديثه بتوجيه رسالة لعدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي:"تريد إيقاف شيكابالا قبل مباراة السوبر.. أنت تحلم وكذلك إبراهيم المنيسي".

وخلال المداخلة تم استعراض مقاطع فيديو خلال حلقة البرنامج لاحتفالات لاعبين الأهلي مع جماهيرهم، مُعلقًا:" أين كنتم من لاعبي الأهلي وهم يقومون بالرقص مع الجماهير وهتافات السباب للزمالك تهز الملعب في أحد البطولات الأفريقية، لماذا لم نسمع صوت أحد على تجاوزات حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد الشناوي".

وأتم:"لو لجنة اتحاد الكرة المؤقتة قامت بمعاقبة شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكيف لنا أن نتعامل معهم مستقبلا".