مرتضى منصور يُعلن لجنة فنية لإدارة قطاعات الكرة برئاسة طارق يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل لجنة فنية لقطاعات كرة القدم سيكون مسؤول عنها طارق يحيى.

وأوضح منصور ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية الحدث ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستضم أيضًا: سامي الشيشيني، طارق مصطفى وعضوي المجلس أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف والمشرف على الكرة أمير مرتضى وأمين الصندوق، أشرف زكي.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن اللجنة ستكون مسؤولة عن التعاقدات والمدربين بداية من الأكاديميات حتى الفريق الأول.

وأتم منصور حديثه بالإشارة إلى أنه عيّن أيمن حافظ، مديرًا للشؤون الإدارية لكل الألعاب في النادي.