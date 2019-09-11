فرج عامر: رفضنا ضم معروف يوسف تجنبًا للمشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنهم رفضوا ضم لاعب الزمالك العائد من فترة إعارة، معروف يوسف، تجنبًا للمشاكل.
ودوّن عامر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:" رفضنا معروف يوسف حتي لاندخل في مشاكل مع أحد".
وكان نادي المقاولون قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، التعاقد مع النيجري معروف يوسف، لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.
وحصل نادي المقاولون على توقيع اللاعب النيجيري، عقب توصل أسامة فرحات وكيل أعمال يوسف لاتفاق مع مسؤولي المقاولون العرب على التفاصيل الخاصة بشأن انتقال اللاعب لفريق الذئاب لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ومن جانبها، وقعت إدارة نادي الزمالك على العقد الثلاثي لإعارة اللاعب لصالح المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.
يذكر أن معروف يوسف، امتلك عدة عروض قبل توقيعه لفريق المقاولون العرب، من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي قبل ان ينضم للمقاولون العرب.
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