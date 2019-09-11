محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال افريقيا.
وتضم القائمة كل من:
شريف إكرامي ـ العائد من الإصابة ـ، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.
ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلاً من: علي معلول، وليد أزارو، جيرالدو وأليو ديانج، بينما تم استبعاد رامي ربيعة للإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة إكرامي واستبعاد ربيعة.. فايلر يعلن قائمه الأهلي المسافره لغينيا الاستوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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