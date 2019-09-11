عادل عبدالمنعم أفضل حارس.. وأكا أفضل لاعب بدورة الجونة الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى: توج أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى مصر المقاصة، بجائزة أفضل حارس في الدورة الودية التي نظمها نادي الجونة. كما نال اللاعب سيرجي أكا لاعب وسط الجونة جائزة أفضل لاعب في البطولة. وتوج الجونة بكأس البطولة الودية بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين لهدف، كما نال مصر المقاصة المركز الثالث بالفوز على حساب أسوان بهدف نظيف.

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