الطريق لطوكيو 2020.. اكتمال عقد المتأهلين لأمم أفريقيا في مصر.. وغياب عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المنتخب الأولمبي الغاني كان آخر المنتخبات المتأهلة إلى البطولة الأفريقية بعدما تفوق على الجزائر بهدف نظيف مساء الثلاثاء، في إياب الدور الأخير من التصفيات.

وكانت مباراة الذهاب في غانا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إلا أن الجزائر لم تفشل في الحفاظ على آمال التأهل وسط جماهيرها لتفقد فرصة التأهل.

كما فشل المنتخب التونسي في التأهل إلى البطولة التي تقام في مصر، على الرغم من فوزه في لقاء الإياب أمام جماهيره، على الكاميرون، بهدفين لواحد.

وكانت مباراة الذهاب في الكاميرون قد انتهت بتفوق الأسود بهدف نظيف، ليستفيد الفريق من تسجيله هدفًا خارج الأرض ويحسم بطاقة التأهل.

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وكان منتخبا المغرب والسودان قد فقدا فرصة التأهل بعد خسارتهما أمام مالي ونيجيريا على التوالي في وقت سابق من مساء الثلاثاء، ليتأهل الأخيران إلى جانب جنوب أفريقيا، زامبيا وكوت ديفوار.

وبذلك تكون المنتخبات الثمانية المتأهلة للبطولة هي مصر "المستضيف"، جنوب أفريقيا، زامبيا، غانا، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا ومالي.

ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعدًا لقرعة البطولة في وقت لاحق، حيث تقام المباريات على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تقسم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين كل منهما تضم أربعة فرق، يتأهل الأول والثاني منهما إلى الدور قبل النهائي.

ويتأهل بطل البطولة الأفريقية ووصيفه وصاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الصيف القادم.