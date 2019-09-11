نائب رئيس المصري: اتحاد الكرة صدّر لنا حالة من التخبط بسبب "تقارير" إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إنهم لا يوجد لديهم أي اعتراض على تولي المدير الفني لفريقهم، إيهاب جلال، مهمة تدريب المنتخب الوطني.

الاتحاد المصري لكرة القدم و النادي المصري لم يُعلنا بصورة رسمية تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب الوطني ولكن ما يُثار مجرد أحاديث إعلامية حتى الآن.

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وأضاف الخولي، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي مصر مباشر، اليوم الأربعاء:"اتحاد الكرة صدّر حالة من التخبط داخل فريق الكرة بالنادي المصري".

وتابع نائب رئيس النادي المصري:"كلنا خلف المنتخب الوطني ولكن مشكلتنا في التوقيت، دعنا نتحدث بأمانة ماذنب النادي المصري فيما يحدث حاليًا التوقيت صعب جدًا؛ الدوي سيدأ وكنا نتمنى أن تكون القرارات أسرع".

وأتم نائب رئيس النادي المصري حديثه بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة لو استقر على تعين إيهاب جلال فبوضوح يتم الأمر حتى يتسنى لهم اختيار مدير فني بديل يُكمل المسيرة.