إنجلترا تهزم كوسوفو بخماسية في مباراة مثيرة بتصفيات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

عزز منتخب إنجلترا صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات يورو 2020 عبر فوزه المثير على ضيفه منتخب كوسوفو 5 /3 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من التصفيات.

وفي المباراة الأخرى من تصفيات المجموعة الأولى فاز منتخب التشيك على مضيفه الجبل الأسود (مونتنيجرو) 2 /صفر.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية بفارق ثلاث نقاط عن التشيك التي تقدمت للمركز الثاني فيما تحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط ومونتنيجرو في المركز الأخير بنقطتين.

وعلى ملعب بودجوريكا سيتي ستاديوم، سجل توماس سوسيك ولوكاس ماسوبوست هدفي الفوز للمنتخب التشيكي في الدقيقتين 54 و58.

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وشهد ملعب سانت ميريز واحدة من أفضل المباريات في القارة الأوروبية منذ سنوات عدة بعد تسجيل ثمانية أهداف بواقع خمسة أهداف لإنجلترا مقابل ثلاثة لمنتخب كوسوفو المجتهد.

الأهداف جاءت مبكرا للغاية حيث تقدم منتخب كوسوفو بهدف بعد مضي 35 ثانية عن طريق فالون بريشا لكن منتخب إنجلترا سرعان ما استعاد توازنه ورد بهدف التعادل عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة الثامنة ومنذ تلك اللحظة فعل الفريق الإنجليزي كل ما يحلو له في المباراة بفضل تألق ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الذي سجل هدفا وصنع ثلاثة.

الهدف الثاني لإنجلترا جاء بواسطة هاري كين مهاجم توتنهام في الدقيقة 19 وفي الدقيقة 38 جاء الهدف الثالث لإنجلترا بنيران صديقة وسجله مدافع منتخب كوسوفو ميرجيم فويفودا بطريق الخطأ في مرمى فريقه قبل أن يتكفل جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 44 وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولكن في الشوط الثاني أعاد منتخب كوسوفو تنظيم صفوفه ونجح فالون بريشا في تسجيل الهدف الثاني له ولكوسوفو في الدقيقة 49 ثم سجل فيدات موريكي الهدف الثالث لكوسوفو في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وكان بمقدور هاري كين أن يحرز الهدف الثاني له والسادس لإنجلترا لكنه اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 65.