ميتشو قبل مواجهة بطل السنغال: علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي

وجه المدرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك الشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء على الدعم الذي يتلقاه منذ توليه المهمة الفنية للفريق.

قال ميتشو خلال جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين: "أوجه الشكر لرئيس النادي وكذلك مجلس

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الإدارة على الدعم"

أضاف: "في فريق مثل الزمالك المكسب طبيعي، شهر العسل والاحتفال بالكأس انتهى، تركيزنا حاليا على مواجهة بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا"

تابع: "علينا ألا نقع في الأخطاء التي

ارتكبناها خلال السنوات الماضية سواء في كينيا عند الخسارة من جورماهيا برباعية أو عندما خسرنا من ولايتا ديتشا في الكونفدرالية"

اختتم:" البداية دائما هامة، ونحن نعلم قيمة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وهذا هو الهدف الذي سنسعى إليه الفترة المقبلة ونريد استغلال مباراة بطل السنغال لتكون دافعا لنا للفوز بالسوبر أمام الأهلي"