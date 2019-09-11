مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بكأس مصر: رجالة



هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق والجهاز الفني على تتويجهم بكأس مصر، واصفا إياهم بالرجالة خاصة بعد أن تحملوا كل الظروف الصعبة واستطاعوا أن يبرهنوا على أنهم الأفضل والأجدر باللقب على حساب بيراميدز الذي تفوق على الأهلي 3 مرات في الموسم الماضي

كما وجه منصور التحية للجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو الذي وصفه بالعبقري، بسبب خططه وتغييراته المثمرة في المباريات وتعامله مع اللاعبين بطريقة عادلة وكذلك اعتماده ومناقشته لمعاونيه خاصة أيمن عبدالعزيز وهو ما كان مفتقدا مع السويسري جروس المدير الفني الأسبق للزمالك، مشيرا إلى أن الحاقدين على تعاقد الزمالك مع ميتشو أكدوا أن فوزه في المواجهات الأولي السهلة لم تكن هي الحكم العادل على الصربي، لكن فوزه على

بيراميدز القوي أخرس الجميع.

وطالب منصور المدرب الصربي، بمواصلة التشاور بين مساعديه لأن هذا أساس النجاح وليس الديكتاتورية في القرار، لأنه قد يأخذ معلومة جيدة من مساعدة تفيده في المباريات أو التدريبات مما يجعل الفائدة تعم على الفريق.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سعيد للغاية بمستوى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، واصفا إياه بالمتجدد و وهو ما وعده به عند عودته للفريق، مطالبا إياه بالاستمرار على نفس المستوى وقيادة زملائه داخل وخارج الملعب بكل قوة وحزم وحب ومودة لإضافة البطولات المتتالية للزمالك.

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وأشاد منصور بكل لاعبي الزمالك الذين شاركوا في التتويج بكأس مصر، سواء الأساسيون أو البدلاء،

معبرا عن سعادته البالغة للروح الرائعة بين الأساسي والبديل ضاربا المثل بعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي والحب المتبادل بينهما.

موضحا أن الزمال سيظل قويا بهذه الروح وعدل الجهاز الفني. كما امتدح منصور كل اللاعبين وداعبهم وسط تبادل الضحكات، خاصة مع مصطفى فتحي والنقاز ومحمود عبدالعزيز ومحمد أونجم ومحمد حسن. وشدد منصور على أنه لا بد من التركيز على الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي، واللاعبون قادرون على التتويج باللقب، لانهم هزموا الفريق الذي أسقط الأهلي، لكن قبل ذلك لابد من التأكيد على التركيز في مباراة جينيراسيون بطل السنغال القوي، في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، وهي بطولة قوية ولا بد من التعامل معها بحذر شديد، خاصة مع قوة المنافس والذي يعرف عنه اللعب بقوة على أرضه وخارجها.

ووعد مرتضى منصور لاعبي الزمالك بمواصلة التدعيم وكذلك صرف المكافآت الخاصة بالتتويج بكأس مصر، مطالبا إياهم بأن يكونوا في الموعد وعند حسن ظن الإدارة والجماهير التي تساندهم.

