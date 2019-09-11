هشام حطب : أتمنى تواجد المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 وأتابعه جيدا

كشف المهندس هشام حطب عن أنه يتمنى أن ينجح المنتخب الأولمبي لكرة القدم في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتابع مراحل إعداد المنتخب ومؤكدا أنها تسير بصورة مميزة.

أشار المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ، إلى أنه من الجيد

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أن تقام بطولة التأهيل في شهر نوفمبر بمصر، ويتمنى وصول الفريق للأولمبياد، مؤكدا أن شوقي غريب يعد الفريق جيدا وتابعه في مباراتي السعودية ، ويمني النفس بأن تكون كل الألعاب الجماعية المصرية مشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد..

المهندس هشام حطب ،أوضح أنه من الصعب للغاية

تحديد عدد الميداليات التي من المتوقع أن تحصدها البعثة المشاركة في الأولمبياد بطوكيو والكل يسعى ويقاتل لأن يظهر بصورة مميزة في الدورة الأولمبية، وهناك توقعات بحصد ميداليات في بعض الألعاب ولكن توقع عددها من الصعب للغاية.

أبدى المهندس هشام حطب سعادته بمستوى منتخب اليد ومستواه وكذلك عناصره الشابة صغيرة السن، ونفس الأمر للكرة الطائرة، متمنيا أن تسير الألعاب الجماعية المصرية بنفس المستوى لتنافس مصر على عدد كبير من الميداليات في الأولمبياد.