هشام حطب : مصر تحقق طفرة رياضية ولدينا خطة للمنافسات الدولية

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية إن ما تحقق في دورة الألعاب الأفريقية وضمان مصر لمقعد على مستوى الرجال والسيدات بلعبة التنس الأرضي في أولمبياد طوكيو يعتبر إنجازا فريدا للغاية مشيرا إلى أنها لعبة صعبة للغاية وبها لاعبين عالميين ووجود مصر في الدورة الأولمبية أمر غاية في الروعة.

شدد حطب في تصريحاته لبرنامج عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ، على أنه يجب الاهتمام بالقياسات الرياضية بطريقة علمية سليمة والاهتمام بالأمور

البدنية والعضلية في اختيار المواهب واللاعبين صغار السن، وهذه القياسات تحدد ما هي اللعبة الملائمة للشاب، بعيدا عن الموهبة المتوفرة فيه، مشددا على أن الموهبة ليست كل شيء ويجب الاهتمام بالقياسات البدنية.

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أضاف حطب بأن اللجنة الأولمبية تدرس الأمور بصورة متكاملة وتحدد الأولويات في أولمبياد طوكيو ومن يمثل مصر في هذه الدورة الأولمبية، موضحا أنه سيتم طبقا لما هو متاح

تحديد أولويات الصرف على الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة.

رئيس اللجنة الأولمبية أشار إلى أن مصر تصرف بصورة كبيرة على النشاط الرياضي ودعم الأبطال في مختلف البطولات، والدولة تنظر للرياضة على أنها أمن قومي، والكل يعمل بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها لا يوجد أي تقصير على الإطلاق في خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

حطب كشف عن أن خطط إعداد الاتحادات المختلفة للأولمبياد عرض على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، ولم يتأخر أحد في توفير أي شيء للأبطال ولا يوجد هناك أي تقصير على الإطلاق في مراحل الإعداد للأولمبياد طوال السنوات الماضية.

