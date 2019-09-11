جدو رجل مباراة نهائي دورة الجونة التحضيرية

نال محمد ناجي «جدو»، مهاجم نادي الجونة، جائزة رجل مباراة نهائي دورة الجونة التحضيرية بين أصحاب الأرض ونادي حرس الحدود. التحضيرية بين أصحاب الأرض ونادي حرس الحدود. سجل جدو هدفي الجونة في مرمى حرس الحدود وقاد فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف وحيد واحتلال المركز الأول.

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