هشام حطب: النوايا الجيدة والإخلاص ودعم الدولة النصرية في العمل سر نجاحنا

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية إن النوايا الجيدة ودعوات المصريين هي السبب الرئيسي الأول في النجاحات والإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية في المرحلة الماضية وأخيرا دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الرياضة

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المصرية ولا توجد مصالح فردية، وبالطبع هناك أخطاء ولكنها غير مقصودة على الإطلاق.

شدد حطب في تصريحاته ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ، على أن دعم الدولة المصرية

متمثلة في وزارة الرياضة كانت سببا رئيسيا فيما تحقق وتوفير الدعم الهائل، بجانب العمل الدائم من الاتحادات واللاعبين، بجانب دور اللجنة الأولمبية في الإشراف على الاتحادات.

أضاف رئيس اللجنة بأن هناك اهتمام بالجانب العلمي في العمل وتطوير مهارات اللاعبين وتوفير طبيب نفسي وأجهزة طبية وملاعب وتدريبات على أعلى مستوى موضحا أن الكل يعمل بصورة قوية.