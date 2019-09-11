الجونة بطلا للدورة الرباعية على حساب حرس الحدود

توج نادي الجونة بلقب النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية عقب الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على حرس الحدود في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد الجونة.
تشكيل الفريقين:
شهدت المباراة تألقا لافتا لمحمد ناجي «جدو»، مهاجم نادي الجونة، والذي تقدم لفريقه، قبل أن يتعادل حرس الحدود عن طريق أحمد شرويدة.
شاهد هدف جدو الأول:
وأهدر الجونة ركلة جزاء عنطريق إسلام محارب، قبل أن ينجح جدو في تسجيل هدف الفوز باقتدار ليتوج فريقه بلقب الدورة التحضيرية في نسختها الأولى.
وكان فريق مصر المقاصة قد احتل المركز الثالث بالفوز على أسوان بهدف نظيف اليوم سجله مصطفى شبيطة.
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