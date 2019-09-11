

تستعرض بوابة الوفد ‏الفرق المتأهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وتضم "مصر ، نيجيريا ، غانا ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، مالي ، جنوب افريقيا ، زامبيا". ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، مالي ، جنوب افريقيا ، زامبيا". وتقام البطولة تقام في مصر من 8 إلى 22 نوفمبر ، أول 3 منتخبات تمثل افريقيا في أولمبياد طوكيو 2020

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