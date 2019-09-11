رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال للفوز في ليتوانيا

رفع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال رصيده إلى 93 هدفا دوليا بعدما هز الشباك أربع مرات في فوز بطلة أوروبا 5-1 خارج الأرض على ليتوانيا بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وفي مباراته الدولية رقم 161 سجل رونالدو البالغ عمره 34 عاما ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثامنة مع بلاده و54 في مسيرته الحافلة، ليقود البرتغال لاجتياز عقبة بدت صعبة.

وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن ليتوانيا أدركت التعادل عن طريق فيتوتاس أندريشكيفيتشوس في الدقيقة 28.

وأعاد رونالدو البرتغال للمقدمة في الدقيقة 62 قبل أن يضيف هدفين آخرين بعد تمريرتين حاسمتين من برناردو سيلفا.

واختتم وليام كارفاليو لاعب الوسط الخماسية في الوقت بدل الضائع لتبقى البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة

الثانية برصيد ثماني نقاط وبفارق خمس نقاط عن أوكرانيا صاحبة الصدارة لكن يتبقى مباراة إضافية لرفاق رونالدو.

وتأتي صربيا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بعد الفوز 3-1 في لوكسمبورج.

وأهدرت ليتوانيا، متذيلة الترتيب برصيد نقطة واحدة، فرصة مبكرة عندما سدد فيكينتاس سليفكا فوق المرمى من مدى قريب قبل أن تدفع الثمن سريعا بعدما أرسل جواو فيلكس كرة عرضية اصطدمت بيد منافسه ماركوس باليونيس لتحتسب ركلة جزاء ترجمها رونالدو إلى هدف.

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وأنقذ إرنستاس شيتكوس حارس ليتوانيا فرصة خطيرة قبل أن يسجل زميله أندريشكيفيتشوس هدف التعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وصنع رونالدو عدة فرص إلى

فيلكس وبرناردو سيلفا لكنها ضاعت كلها قبل أن يتولى مهمة التسجيل بنفسه في الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه علامات الإحباط على البرتغال أحرز الهدف الثاني لبلاده رغم محاولة الحارس شيتكوس إنقاذ الفرصة.

وبعد ثلاث دقائق وجد رونالدو نفسه بعيدا عن الرقابة ليقابل كرة عرضية من برناردو سيلفا ويسجل قبل أن يستغل تمريرة من اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الرابع بعد 11 دقيقة.

وجاء هدف كارفاليو الرابع في 60 مباراة ليكون بمثابة المكافأة للاعب الذي يبذل مجهودا ضخما في وسط الملعب لكنه لا يخطف الأضواء.

وفي لقاء آخر أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدفين ليحافظ لصربيا على آمالها في التأهل بالفوز في لوكسمبورج. ومنح ميتروفيتش التقدم لبلاده بعد 36 دقيقة وأضاف نيمانيا رادونيتش هدفا آخر بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص البديل ديفيد توربيل الفارق لأصحاب الأرض وشعرت صربيا بالضغط قبل أن يصنع سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الهدف الثالث إلى ميتروفيتش ليضمن لبلاده النقاط الثلاث.