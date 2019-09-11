إنجلترا تحافظ على صدارة مجموعتها وفرنسا تهزم أندورا بثلاثية

حافظ المنتخب الإنجليزي، الثلاثاء، على صدارة المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وتغلب المنتخب الإنجليزي على ضيفه كوسوفو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مواجهة جاءت مثيرة من الجانبين.



وسجل خماسية الإنجليز، رحيم سترلينج وهاري كين و ميرجيم فوجفودا بالخطأ في مرماه و جادون سانشو (هدفين) في الدقائق 8 و19 و38 و44 و45.



بينما أحرز ثلاثية كوسوفو، فالون بيرايشا (هدفين) و فيدات موريكي من ضربة جزاء في الدقائق الأولى و49 و55.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب التشيكي على مضيفه الجبل الأسود بثلاثية نظيفة، سجلها توماس سوسيك و لوكاس ماسوبوست و فلاديمير داريدا من ضربة جزاء في الدقائق 54 و58 و90.



بذلك، تتصدر إنجلترا الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن التشيك، وأربع نقاط عن كوسوفو، وجاءت بلغاريا رابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الجبل الأسود.



في غضون اكتفى منتخب فرنسا بثلاثية في شباك ضيفه أندورا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).



سجل ثلاثية الديوك كينجسلي كومان وكليمنت لينجليه ووسام بن يدر بالدقائق 18 و52 و91، ليرفع أبطال العالم رصيدهم إلى 15 نقطة بالتساوي مع تركيا في صدارة المجموعة الثامنة، بينما بقى أندورا في المركز السادس والأخير بست هزائم متتالية.



استغل ديديه ديشامب مدرب فرنسا سهولة اللقاء في منح الفرصة لعدد كبير من العناصر الشابة والبديلة، لكن حافظ على خطته المعتادة 4-2-3-1.



في الجهة الأخرى اعتمد كولدو ألفاريز مدرب أندورا على خطة 4-4-2، إلا أن فريقه اكتفى فقط بالتصدي للطوفان الفرنسي ولم يهدد مرمى هوجو لوريس سوى بتسديدة ضالة من كرة ثابتة سددها الجناح الأيسر سيرفوس.

المصدر: الاناضول + موقع كورة