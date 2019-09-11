رياضة | مرتضى منصور يعاقب نجم الفريق ويكشف سر شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يعاقب نجم الفريق ويكشف سر شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه قرر توقيع عقوبة قاسية ضد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة بالنادي، بسبب تصريحه لاحد القنوات الفضائية دون علم الجهاز الاداري للفريق.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم": "جنش اتخصم منه نصف مستحقاته بسبب تصريحاته في إحدى القنوات، لا يوجد تصريح في قناة أو موقع إلا بإذني".

وأكمل فى حديثه مع اللاعبين: "كأس السوبر بطولة خاصة، حققتم الفوز على بيراميدز الذي فاز على الأهلي، بيراميدز لاعبوه من أفضل اللاعبين المتواجدين في مصر".

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وتابع: "ولكن تفكيرنا الأول في مباراة إفريقيا وفريق السنغال قوي".

وأتم: "الناس كانت تراهن بعد عودة شيكابالا للزمالك سيكون هناك مشاكل هو تغير 180 درجة".

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-0، في نهائي كأس مصر وحقق اللقب للمرة الـ27 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون مقابل أحرزهما يوسف أوباما هدف ، وأشرف بن شرقي هدفين.