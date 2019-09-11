رياضة | محمد شوقي يقترب من التصعيد للمنتخب الأول وترك المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شوقي يقترب من التصعيد للمنتخب الأول وترك المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب محمد شوقي المجرب المساعد للمنتخب الأولمبي والذى يقوده شوقي غريب فى ترشيحات اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى للتواجد ضمن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى ستعلن عنه الجبلاية خلال أيام قليلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وثبت محمد شوقي ذاته خلال الفترة الماضية داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفنى شوقي غريب والمدرب العام معتمد جمال، ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى ستقام فى مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر المقبل.

وكان محمد شوقي أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر وأحد العناصر الأساسية فى خط وسط المنتخب وحصل مع الفراعنة على بطولتى كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 وخاض بطولة كأس القارات 2009 وله هدف شهير فى مرمى البرازيل، ولعب شوقي مع الفراعنة 65 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل كبير على تعيين إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للنادى المصري بعد ترشيح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية له بقوة بعد نجاحه مع مصر المقاصة.

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وتسعى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالإستقرار على اسم المدير الفنى الجديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ مبارياته الودية إستعداداً من التوقف الدولى القادم فى أكتوبر بعدما ألغى اتحاد المرة فكرة تجمع المنتخب خلال التوقف الدولى الحالي بسبب عدم وجود جهاز فنى.

وإنحصرت الأسماء فى اتحاد الكرة حول إختيار حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق والذى يدعمه أغلب اللجنة الخماسية بسبب خبراته الكبيرة وفوزه من قبل ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات، بينما يدعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية تواجد إيهاب جلال بسبب ما حققه خلال الأعوام الماضية مع الأندية التى دربها وأيضاً بسبب صغر سنه.

وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية قد أعلن عن الـ5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

