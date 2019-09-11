رياضة | عاجل.. الأهلي يُعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يُعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتضم القائمة كل من:



شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو واليو ديانج.