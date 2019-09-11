رياضة | عاجل.. الأهلي يُعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يُعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضم القائمة كل من:
شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.
ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو واليو ديانج.
ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.
ويلتقي الأهلي كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.