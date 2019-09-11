رياضة | عماد النحاس يدخل حسابات اتحاد الكرة للتواجد فى الجهاز الفنى للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يدخل حسابات اتحاد الكرة للتواجد فى الجهاز الفنى للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون العرب فى ترشيحات اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى للتواجد داخل الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل كبير على تعيين إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للنادى المصري بعد ترشيح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية له بقوة بعد نجاحه مع مصر المقاصة.

ويرحب إيهاب جلال بتدريب المنتخب الوطنى ولا يمانع من أن يتواجد معه عماد النحاس كمدرب عام فى الجهاز الفنى للفراعنة، خاصة بعد المستوى الذى قدمه الذئاب خلال الموسم المنقضي تحت قيادة النحاس.

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وتسعى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالإستقرار على اسم المدير الفنى الجديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ مبارياته الودية إستعداداً من التوقف الدولى القادم فى أكتوبر بعدما ألغى اتحاد المرة فكرة تجمع المنتخب خلال التوقف الدولى الحالي بسبب عدم وجود جهاز فنى.

وإنحصرت الأسماء فى اتحاد الكرة حول إختيار حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق والذى يدعمه أغلب اللجنة الخماسية بسبب خبراته الكبيرة وفوزه من قبل ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات، بينما يدعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية تواجد إيهاب جلال بسبب ما حققه خلال الأعوام الماضية مع الأندية التى دربها وأيضاً بسبب صغر سنه.

وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

