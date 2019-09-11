رياضة | ميتشو يعفو عن المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يعفو عن المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة للمشاركة أساسيا مع فريقه بالمباريات المقبلة.

ويدرس الصربي ميتشو المدير الفني، إعادة اللاعب لمكانته الأساسية بعد تجميده عقب مواجهة ديكاداها بدوري أبطال إفريقيا وعدم دخوله قائمة الفريق في نهائي كأس مصر.

ويسعى ميتشو، لتجهيز جميع اللاعبين لعدم تعرضهم لأي إجهاد وتوافر العناصر البديلة، في ظل مشاركته بأكثر من بطولة.

وكان ميتشو، قرر تجميد بامبو عقب مواجهة ديكاداها، على خلفية اعتراضه بالمباراة، وهو ما رفضه المدير الفني، وقرر استبعاده من المباريات التالية.